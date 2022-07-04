Німецький регулятор закликав Tesla відкликати майже 60 тис. Model Y та Model 3 — Finance.ua
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Німецький регулятор закликав Tesla відкликати майже 60 тис. Model Y та Model 3

Технології&Авто
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Німецький регулятор закликав Tesla відкликати майже 60 тис. Model Y та Model 3
Німецький регулятор закликав Tesla відкликати майже 60 тис. Model Y та Model 3, autogeek.com.ua
Федеральне управління автомобільного транспорту ФРН (KBA) закликало Tesla запустити відкликання кількох десятків тисяч електромобілів Model Y та Model 3, випущених у 2022 році, через технічний збій у роботі системи аварійного оповіщення. Регулятор може ініціювати відкликання лише машин у Німеччині, проте у відомстві уточнили, що проблема потенційно торкнеться понад 59 000 електромобілів Tesla по всьому світу.
Фахівці KBA виявили збій у роботі системи аварійного оповіщення на автомобілях, яка має здійснювати автоматичний виклик екстрених служб у разі серйозної аварії. Власникам відповідних машин рекомендовано зв’язатися з виробником або відвідати авторизовані сервіси для встановлення оновлення програмного забезпечення, в якому проблема виправлена.
Відомство опублікувало офіційну заяву щодо цієї проблеми 29 червня, після чого відповідний матеріал з’явився на сайті державної телерадіокомпанії Rundfunk Berlin-Brandenburg. Йдеться про машини, випущені в 2022 році, включаючи Model Y, які зараз випускаються новим заводом Tesla під Берліном. Model Y також виробляються на підприємствах компанії в Каліфорнії та поблизу Шанхаю — там же сходять з конвеєра і Model 3.
У II кварталі Tesla відзначила спад виробництва та постачання машин у квартальному обчисленні — на 15,3 % та 17,9 % відповідно. Далися взнаки дефіцит компонентів і тимчасові припинення виробництва в Китаї.
За матеріалами:
internetua.com
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