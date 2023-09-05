Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення — Finance.ua

Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення
Німецький постачальник промислового софту SAP відключить російські компанії від свого програмного забезпечення.
Про це повідомив у Телеграмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Німецький постачальник промислового софту SAP відключить російські компанії від свого програмного забезпечення. Серед цих компаній — РЖД (ВАТ „российские железные дороги“. — Ред.)», — написав Єрмак.
За його словами, група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок, щоб росіяни все більше «занурювалися в кам‘яну добу у всьому».
Як повідомлялося, SAP — німецька компанія, яка є одним із лідерів на ринку прикладного програмного забезпечення для підприємств.
На початок 2022 року SAP був одним із найбільших постачальників промислового спеціалізованого софту на російському ринку з часткою до 60%.
Як вважають експерти, повна заміна SAP у росії поки неможлива — рішення компанії відповідають за роботу базових систем підприємств, і повноцінних аналогів немає.
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