Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення — Finance.ua

Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення Сьогодні 20:25 — Технології&Авто

Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення

Німецький постачальник промислового софту SAP відключить російські компанії від свого програмного забезпечення.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Німецький постачальник промислового софту SAP відключить російські компанії від свого програмного забезпечення. Серед цих компаній — РЖД (ВАТ „российские железные дороги“. — Ред.)», — написав Єрмак.

За його словами, група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок, щоб росіяни все більше «занурювалися в кам‘яну добу у всьому».

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Як повідомлялося, SAP — німецька компанія, яка є одним із лідерів на ринку прикладного програмного забезпечення для підприємств.

На початок 2022 року SAP був одним із найбільших постачальників промислового спеціалізованого софту на російському ринку з часткою до 60%.

Як вважають експерти, повна заміна SAP у росії поки неможлива — рішення компанії відповідають за роботу базових систем підприємств, і повноцінних аналогів немає.

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Укрінформ За матеріалами:

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