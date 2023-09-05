Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення — Finance.ua
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Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення

Технології&Авто
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Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення
Німецький постачальник софту SAP відключить компанії рф від програмного забезпечення
Німецький постачальник промислового софту SAP відключить російські компанії від свого програмного забезпечення.
Про це повідомив у Телеграмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Німецький постачальник промислового софту SAP відключить російські компанії від свого програмного забезпечення. Серед цих компаній — РЖД (ВАТ „российские железные дороги“. — Ред.)», — написав Єрмак.
За його словами, група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок, щоб росіяни все більше «занурювалися в кам‘яну добу у всьому».
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Як повідомлялося, SAP — німецька компанія, яка є одним із лідерів на ринку прикладного програмного забезпечення для підприємств.
На початок 2022 року SAP був одним із найбільших постачальників промислового спеціалізованого софту на російському ринку з часткою до 60%.
Як вважають експерти, повна заміна SAP у росії поки неможлива — рішення компанії відповідають за роботу базових систем підприємств, і повноцінних аналогів немає.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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