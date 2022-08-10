Німецький криптовалютний стартап з 500 тис. користувачів оголосив про свій крах — Finance.ua

Німецький криптовалютний стартап з 500 тис. користувачів оголосив про свій крах Вчора 19:32 — Фінтех і Картки

Криптовалютний стартап з Німеччини, Nuri, опублікував заяву про власне банкрутство — все через нестабільну ситуацію на ринку та банкрутство інших крипто-компаній.

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці Nuri у Твіттері, у компанії сподіваються, що «тимчасові труднощі» не матимуть негативного впливу на роботу стартапу в майбутньому та «дадуть поштовх для швидшого розвитку». Представники Nuri наголосили, що банкрутство не вплине на надання послуг та проведення транзакцій — особливо на виведення клієнтських коштів, пообіцяли, що все працюватиме в звичному режимі.

Варто зауважити, що деякі клієнти повідомили про труднощі з виведенням власних активів через мобільний додаток Nuri. Втім, у компанії стверджують, що проблеми зі здійсненням різного роду транзакцій є результатом великого трафіку, а кошти користувачів знаходяться у безпеці.

Останнім часом багато криптовалютних проектів оголосили про власне банкрутство, а торгові майданчики ледь не щодня заморожують можливість виведення клієнтських коштів. З огляду на це СЕО Binance Чанпен Чжао порадив користувачам бути уважними і обачними та не користуватися послугами підозрілих платформ або таких, що знаходяться на межі банкрутства.

Таку позицію Чжао озвучив після того, як минулого тижня індійську криптобіржу WazirX звинуватили у порушенні Закону про управління валютним обміном (інсайдери вважають, що Binance придбала WazirX ще у 2019 році).

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