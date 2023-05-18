Німецький концерн Allianz Group продав бізнес в рф — Finance.ua

Німецький концерн Allianz Group продав бізнес в рф Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Німецький концерн Allianz Group продав бізнес в рф

Один з найбільших страхувальників у світі - німецький концерн Allianz Group — закрив угоду з продажу контрольного пакету акцій свого російського підрозділу «Альянс» місцевій компанії «Інтерхолдинг».

Німецька компанія повністю передає покупцю контроль над своїм російським портфелем та припиняє участь в операційній діяльності бізнесу, повідомляє російське видання Frank Media із посиланням на пресслужбу Allianz у росії.

За підсумками угоди до групи «Зетта Страхування», яка належить «Інтерхолдингу», увійдуть компанії «Зетта Страхування», «Альянс» та «Альянс Життя».

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Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Allianz припинила страхування нових бізнесів у росії, а у травні минулого року фінансовий директор компанії Джуліо Терцаріол заявив, що ймовірність повного припинення діяльності групи в росії дуже висока.

У липні минулого року Allianz вирішила продати контрольний пакет акцій (50,1%) у російській «дочці» — компанії «Інтерхолдинг» — фінансисту Олегу Ячнику, зберігши за собою 49,9% акцій у російському підрозділі. Пізніше Allianz визнала збиток від продажу частки у розмірі 400 млн євро.

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Allianz вийшла на російський ринок у 1990 році, заснувавши компанію «Ост-Вест Альянс». 2001 року група придбала 45,5% акцій компанії «Росно», а 2007 року стала її основним акціонером. У тому ж році компанія придбала 100% статутного капіталу російської страхової компанії «Прогрес-Гарант». З 2012 року на російському ринку працює об'єднана компанія «Альянс», яка займається страхуванням життя, пенсійним і медичним страхуванням.

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