Німецький бізнес очікує обвалу експорту через війну в Україні — Finance.ua

Німецький бізнес очікує обвалу експорту через війну в Україні

Вчора 07:16 — Світ

Німецький бізнес очікує обвалу експорту через війну в Україні

Настрої німецьких експортерів різко погіршилися через війну росії в Україні. Барометр очікувань серед експортерів обвалився до мінус 2,3 пункту, після того, як у лютому він підвищився на 17 пунктів.

Про це повідомив мюнхенський інститут економічних досліджень ifo у понеділок, 28 березня, за результатами щомісячного опитування підприємств.

Найсильніший обвал було зафіксовано лише на початку кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, у квітні 2020 року. Тоді барометр опустився одразу на 31,2 пункту.

«Особливо помітне посилення песимізму серед компаній, які мають економічні зв’язки з росією. Зростання експорту помітно сповільниться. Зріст (обсягів. — Ред.) експорту помітно уповільниться», — констатував глава ifo Клеменс Фюст, цитує Reuters.

Експортні очікування погіршуються у всіх галузях німецької промисловості.

Автовиробники готуються до різкого зниження експорту автомобілів та комплектуючих. У хімічній промисловості ФРН невизначені настрої — тут частина підприємців налаштовані оптимістично, а частина — песимістично.

Тим часом в електротехнічній галузі, як і раніше, очікують зростання експорту, але не настільки сильного, як останнім часом.

Барометр очікувань серед експортерів будується на відповідях близько німецьких 2300 підприємців, які ifo збирає та аналізує щомісяця та у яких бізнес ділиться своїми очікуваннями на наступні три місяці.

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