Німецький бізнес очікує обвалу експорту через війну в Україні — Finance.ua

Німецький бізнес очікує обвалу експорту через війну в Україні
Настрої німецьких експортерів різко погіршилися через війну росії в Україні. Барометр очікувань серед експортерів обвалився до мінус 2,3 пункту, після того, як у лютому він підвищився на 17 пунктів.
Про це повідомив мюнхенський інститут економічних досліджень ifo у понеділок, 28 березня, за результатами щомісячного опитування підприємств.
Найсильніший обвал було зафіксовано лише на початку кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, у квітні 2020 року. Тоді барометр опустився одразу на 31,2 пункту.
«Особливо помітне посилення песимізму серед компаній, які мають економічні зв’язки з росією. Зростання експорту помітно сповільниться. Зріст (обсягів. — Ред.) експорту помітно уповільниться», — констатував глава ifo Клеменс Фюст, цитує Reuters.
Експортні очікування погіршуються у всіх галузях німецької промисловості.
Автовиробники готуються до різкого зниження експорту автомобілів та комплектуючих. У хімічній промисловості ФРН невизначені настрої — тут частина підприємців налаштовані оптимістично, а частина — песимістично.
Тим часом в електротехнічній галузі, як і раніше, очікують зростання експорту, але не настільки сильного, як останнім часом.
Барометр очікувань серед експортерів будується на відповідях близько німецьких 2300 підприємців, які ifo збирає та аналізує щомісяця та у яких бізнес ділиться своїми очікуваннями на наступні три місяці.