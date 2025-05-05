Німецька молодь змінює підходи до вибору професії — Finance.ua

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Німецька молодь змінює підходи до вибору професії

Особисті фінанси
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Німецька молодь змінює підходи до вибору професії
Німецька молодь змінює підходи до вибору професії
Німецький інститут вивчення ринку та громадської думки Forsa-Studie на замовлення бізнес-соцмережі XING запросив 3413 працевлаштованих громадян Німеччини до 28 років для участі в дослідженні ринку праці в умовах нестабільної економічної ситуації в країні.
Вчених зацікавило, як покоління Z бачить свої професійні перспективи, наскільки молоді люди задоволені своєю роботою, чи готові до змін та які їхні побажання майбутнім роботодавцям.
Інформагентство ARD опублікувало висновки експертної групи щодо результатів опитування.
З’ясувалося, що 10% молодих людей віком до 28 років мають намір змінити роботу та навіть сферу діяльності, оскільки їхня професія не забезпечує їм фінансової безпеки.
Часи змінилися, змінилися пріоритети при виборі сфери діяльності. Покоління Z на перше місце ставить стабільний високий дохід. Задоволення від роботи, можливості кар’єрного зростання та самореалізації, як це було у попередніх поколінь, відходять на другий план.

Довідка Finance.ua:

  • XING — бізнес-орієнтована соціальна мережа в Німеччині для пошуку та адміністрації ділових та особистих контактів;
  • найвищі оплачувані професії в Німеччині: IT-фахівці, медичні працівники, інженери, логісти, педагоги.
  • найбільш популярні в Україні на даний момент робітничі професії. Роботодавці шукають водіїв, будівельників, зварювальників та готові перенавчити персонал.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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