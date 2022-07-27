Німецька компанія Sono показала сонячно-електричний автомобіль Sion (фото) — Finance.ua

Німецька компанія Sono показала сонячно-електричний автомобіль Sion (фото) Вчора 04:13 — Технології&Авто

Після створення 37 серійних прототипів перевірки та запуску комплексної програми випробувань німецький автомобільний стартап Sono Motors представив остаточний виробничий дизайн для майбутнього сонячного електричного легкового автомобіля Sion.

Довгий шлях до виробництва Sion розпочався з гаражного проекту у Мюнхені. У 2016 році Лорін Хан та Йона Крістіанс заснували компанію Sono Motors GmbH. Перші рендери сонячного електромобіля були випущені у тому ж році в рамках краудфандингової кампанії Indiegogo, причому вартість такого авто заявлялась всього у 12 — 16 тисяч євро. Наступного року машину можна було передзамовити.

У 2019 році з’явились перші зображення цього автомобіля, а для онлайн-виставки CES 2021 вже був готовий прототип Sion. Зараз створюються тестові мули для перевірок на дорогах. Остаточний виробничий дизайн сонячно-електричного транспортного засобу Sion було представлено у Мюнхені.

Близько 456 фотоелектричних напівелементів інтегровані в зовнішні поверхні авто: капот, дах і двері. Конструктори очікують, що це дозволить збільшити запас ходу батареї потужністю 54 кВт/год на одній зарядці в 305 км в середньому на 112 км (69,5 миль) на тиждень. Втім, в залежності від погодніх умов ця цифра може вирости вдвічі.

«Власникам Sion у мегаполісах Німеччини доведеться заряджати свій Sion у чотири рази менше, ніж звичайні електромобілі того ж класу з подібним розміром акумулятора», — йдеться в прес-релізі.

Хоча інтер’єри прототипів, вироблених досі, не виглядали особливо захаращеними, остаточні серійні моделі матимуть більш просторий та чистий салон. Природна система фільтрації повітря на основі моху все ще займає центральне місце, але передні сидіння та задня лавка нові, як і кермо. Також покупцям запропонують нові варіанти кольору та обробки внутрішніх поверхонь.

Максимальна швидкість обіцяна до 140 км, крутний момент 270 Нм, а розгін до сотні — за 9 секунд.

Ціна

На початку цього місяця Sono Motors залучила близько 19 000 бронювань, однак орієнтовна вартість машини вже становить 25 126 євро.

Серійне виробництво заплановано на другу половину 2023 року, компанія обіцяє випустити приблизно до 257 000 автомобілів протягом семи років.

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