Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні — Finance.ua
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Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні

Фондовий ринок
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Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні
Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні
Провідний німецький виробник безпілотників Quantum Systems у 2025 році планує збільшити своє виробництво в Україні вдвічі.
Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Зазначається, що делегація Мінстратегпрому розпочала свою роботу на Мюнхенській безпековій конференції з зустрічі з представниками Quantum Systems.
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За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, Quantum Systems демонструє хороший приклад локалізації виробництва — компанія вже відкрила в Україні R&D центр та підприємство з обслуговування й розробки безпілотників.
Під час зустрічі сторони обговорили, яким чином можна пришвидшити виробництво дронів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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