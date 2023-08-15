Німецька компанія купує цукровий завод в Україні — Finance.ua

Німецька компанія купує цукровий завод в Україні Сьогодні 06:00 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет почав розгляд справи про придбання товариством з обмеженою відповідальністю Радехівський цукор активів ПАТ Гнідавський цукровий завод.

Власником компанії Радехівський цукор є німецька компанія Pfeifer & Langen. Також цій компанії належать чотири цукрові заводи на Тернопільщині - у Збаражі, Козовій, Хоросткові і Чорткові. Раніше їхнім власником був агрохолдинг «Мрія».

Гнідавський цукровий завод розташований у Луцьку. Він випускає продукцію під торговою маркою «Солодко». Завод може переробляти до 6 000 тонн цукрових буряків на добу. Кінцевими бенефіціарними власниками заводу вказані Ярослав Галькевич і Євген Макара.

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG — німецька сімейна компанія зі штаб-квартирою в Кельні. Понад 150 років займається виробництвом та реалізацією цукру та похідних продуктів.

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