Німецька DHL скоротить 8000 робочих місць цього року — Finance.ua

Німецька DHL скоротить 8000 робочих місць цього року Сьогодні 04:41 — Особисті фінанси

Німецька DHL скоротить 8000 робочих місць цього року

Німецька міжнародна компанія експрес-доставки вантажів і документів DHL оголосила в четвер про плани скоротити близько 8000 робочих місць у Німеччині цього року в рамках стратегії з економії понад 1 млрд євро до 2027 року після того, як логістична група повідомила про падіння річного операційного прибутку на 7%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Генеральний директор DHL Тобіас Майєр повідомив, що скорочення, які становлять понад 1% від загальної чисельності персоналу, відбудуться в німецькому підрозділі Post&Parcel (P&P) шляхом звільнення.

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Акції DHL за останній рік показали гіршу динаміку, ніж весь сектор логістики, впавши до вівторка, 4 березня, майже на 11%.

Мейєр заявив, що планів по розподілу бізнесу з доставки листів і поштових відправлень немає, хоча протягом багатьох років він боровся з інфляцією витрат і зниженням обсягів пересилання листів. Він вважає, що нові рекомендації щодо цін на поштові марки, схвалені мережним регулятором Німеччини, недостатні для вирішення цих проблем.

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Він послався на нещодавню угоду про заробітну плату з профспілкою Verdi, яка включає підвищення заробітної плати на 5% і більше свят, як на причину скорочення робочих місць. Ця угода обійдеться DHL приблизно 360 мільйонів євро до кінця 2026 року.

Компанія у 2025 році очікує операційний прибуток у розмірі понад 6 млрд євро, що нижче за очікування аналітиків у 6,29 млрд євро. Прогноз не враховує потенційного впливу змін тарифної чи торгової політики.

DHL продовжує політику повернення інвестицій інвесторам, пропонуючи стабільні дивіденди у розмірі 1,85 євро за акцію на 2024 рік та збільшуючи програму зворотного викупу акцій, запущену у 2022 році, на 2 млрд євро до 6 млрд євро та продовжуючи її до 2026 року.

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