Німці побудували броньований та подовжений “Гелендваген” (фото) — Finance.ua

Німці побудували броньований та подовжений “Гелендваген” (фото) Вчора 01:43 — Фондовий ринок

У каталозі німецького ательє Klassen з’явилася подовжена версія Mercedes-AMG G 63. На замовлення заряджений Гелендваген не лише розтягнутий на метр, але й захищений бронею за класом VR8. Вартість доробок повідомляють персонально замовнику, але й так ясно, що щодо базової машини вона може зрости в рази.

Кузов розрізали посередині і зробили вставку завдовжки 1016 мм. В результаті колісна база зростає до 3906 мм, а загальна довжина — до 5897 мм. Повний привід з усім функціоналом зберігається: машина отримує подовжений карданний вал.

Машину можна захистити за класом VR 8. Це один із найвищих рівнів для цивільних автомобілів. В комплект входять броня кузова, днища (включаючи бензобак), багатошарове скло, посилені підвіска та шини. Маса лімузину, що вийшов, не вказана.

Фотографій салону немає. Але і без них зрозуміло, що внутрішнє оздоблення можна замовити на свій смак і оснастити машину всіма можливими опціями. Включаючи специфічні для «броньовика»: систему пожежогасіння, гучний зв’язок для спілкування із «зовнішнім світом».

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MMR За матеріалами:

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