Німці побудували броньований та подовжений “Гелендваген” (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німці побудували броньований та подовжений “Гелендваген” (фото)

Фондовий ринок
767
У каталозі німецького ательє Klassen з’явилася подовжена версія Mercedes-AMG G 63. На замовлення заряджений Гелендваген не лише розтягнутий на метр, але й захищений бронею за класом VR8. Вартість доробок повідомляють персонально замовнику, але й так ясно, що щодо базової машини вона може зрости в рази.
Німці побудували броньований та подовжений “Гелендваген” (фото)
Кузов розрізали посередині і зробили вставку завдовжки 1016 мм. В результаті колісна база зростає до 3906 мм, а загальна довжина — до 5897 мм. Повний привід з усім функціоналом зберігається: машина отримує подовжений карданний вал.
Машину можна захистити за класом VR 8. Це один із найвищих рівнів для цивільних автомобілів. В комплект входять броня кузова, днища (включаючи бензобак), багатошарове скло, посилені підвіска та шини. Маса лімузину, що вийшов, не вказана.
Фотографій салону немає. Але і без них зрозуміло, що внутрішнє оздоблення можна замовити на свій смак і оснастити машину всіма можливими опціями. Включаючи специфічні для «броньовика»: систему пожежогасіння, гучний зв’язок для спілкування із «зовнішнім світом».
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.