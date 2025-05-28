Медіакомпанія Трампа хоче залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів — FT Сьогодні 02:22 — Фондовий ринок

Медіакомпанія Трампа хоче залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів — FT

Медіакомпанія родини Трампа, Trump Media & Technology Group (TMTG), планує зібрати $3 млрд для інвестування в криптовалюти, зокрема біткоїн . TMTG, яка керує додатком Truth Social, хоче залучити $2 млрд через продаж акцій і $1 млрд через конвертовані облігації.

Про це пише FT з посиланням на шість джерел.

TMTG планує оголосити про залучення капіталу перед конференцією криптоінвесторів у Лас-Вегасі цього тижня, де виступатимуть віцепрезидент Джеймс Девід Вейнс, сини Трампа Дональд-молодший і Ерік, а також «криптокороль» Девід Сакс.

Розмір залучення коштів нещодавно збільшили через високий попит, розповіли два співрозмовники видання. Умови, терміни та обсяг угоди ще можуть змінитися.

Компанія планує продати акції за ринковою ціною, яка на закритті торгів у п’ятницю становила $25,72 за акцію, оцінюючи TMTG у $6 млрд. Брокерами угоди можуть стати ClearStreet і BTIG. TMTG також готується запустити біржовий фонд (ETF), орієнтований на криптовалюти.

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TMTG у заяві різко розкритикувала FT, назвавши її журналістів «дурними» та джерела «ще дурнішими», але не надала коментарів. Представники Дональда-молодшого та Білий дім також не відповіли на запити.

Як зазначило видання, стратегія TMTG подібна до підходу компанії MicroStrategy, яка залучила мільярди через борги та акції для купівлі біткоїнів, що підняло її ринкову вартість до $100 млрд.

Родина Трампа активно просуває криптовалюту: вони випустили NFT-картки, два мемкоїни та мають частки в American Bitcoin і World Liberty Financial. Минулого тижня Трамп організував гала-вечерю для інвесторів свого мемкоїну в резиденції поблизу Вашингтона.

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