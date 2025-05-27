НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів — Finance.ua

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НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів

Фондовий ринок
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НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів
НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ще 3 сумнівні інвестиційні проєкти.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
«Щодня зростає кількість випадків, коли громадянам пропонують „вигідні інвестиції“ з обіцянкою високих доходів. Часто за такими пропозиціями стоять компанії, які не мають ліцензій або взагалі не існують у правовому полі. Комісія комплексно підходить до формування переліку таких проєктів, щоб попередити інвесторів про можливі ризики», — сказано в повідомленні.
Цього разу список сумнівних інвестпроєктів було доповнено 3-ма компаніями, що мають ознаки потенційно шахрайських схем:

Як діяти інвестору

Інформацію про сумнівні інвестиційні проєкти можна знайти на офіційному сайті Комісії у розділі «Захист прав інвесторів». Якщо проєкту немає у списку, але він викликає підозру — скористайтесь переліком ознак сумнівності:
1. Великий відсоток гарантованої дохідності.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Настійлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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