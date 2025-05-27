НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів — Finance.ua

НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів Вчора 11:15 — Фондовий ринок

НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ще 3 сумнівні інвестиційні проєкти.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

«Щодня зростає кількість випадків, коли громадянам пропонують „вигідні інвестиції“ з обіцянкою високих доходів. Часто за такими пропозиціями стоять компанії, які не мають ліцензій або взагалі не існують у правовому полі. Комісія комплексно підходить до формування переліку таких проєктів, щоб попередити інвесторів про можливі ризики», — сказано в повідомленні.

Цього разу список сумнівних інвестпроєктів було доповнено 3-ма компаніями, що мають ознаки потенційно шахрайських схем:

Як діяти інвестору

Інформацію про сумнівні інвестиційні проєкти можна знайти на офіційному сайті Комісії у розділі «Захист прав інвесторів». Якщо проєкту немає у списку, але він викликає підозру — скористайтесь переліком ознак сумнівності:

1. Великий відсоток гарантованої дохідності.

2. Відсутність дозволів та ліцензій.

3. Агресивний маркетинг.

4. Відсутність фізичного офісу.

5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.

6. Відсутня акредитація інвестора.

7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.

8. Відсутність підписаних документів.

9. Настійлива пропозиція залучати друзів.

10. Приховування права власності.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки.

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