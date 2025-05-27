НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів — Finance.ua

НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ще 3 сумнівні інвестиційні проєкти.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
«Щодня зростає кількість випадків, коли громадянам пропонують „вигідні інвестиції“ з обіцянкою високих доходів. Часто за такими пропозиціями стоять компанії, які не мають ліцензій або взагалі не існують у правовому полі. Комісія комплексно підходить до формування переліку таких проєктів, щоб попередити інвесторів про можливі ризики», — сказано в повідомленні.
Цього разу список сумнівних інвестпроєктів було доповнено 3-ма компаніями, що мають ознаки потенційно шахрайських схем:
Як діяти інвестору
Інформацію про сумнівні інвестиційні проєкти можна знайти на офіційному сайті Комісії у розділі «Захист прав інвесторів». Якщо проєкту немає у списку, але він викликає підозру — скористайтесь переліком ознак сумнівності:
1. Великий відсоток гарантованої дохідності.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Настійлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Настійлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки.
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