Nike анонсувала запуск NFT-маркетплейса — Finance.ua

Nike анонсувала запуск NFT-маркетплейса
Гігант з виробництва взуття та одягу Nike представив свій торговий майданчик під назвою «Swoosh». Хоча платформа все ще перебуває у стадії бета-тестування, Nike оголосила, що «першу цифрову колекцію» запустить на платформі у 2023 році.
Про це пише Decrypt.
«Ми створюємо торговельний майданчик майбутнього з доступною платформою для WEB3-шанувальників», — сказав Рон Фаріс, генеральний менеджер Nike Virtual Studios.
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Відомо, що серед NFT-предметів, які стануть доступними наступного року, — цифрові кросівки, одяг, аксесуари та інші предмети колекціонування.
Згідно із заявою компанії, члени спільноти зможуть носити ці предмети в цифрових та імерсивних іграх.
2021 року Nike придбала бренд віртуальних кросівок і предметів колекціонування RTFKT. У квітні компанії представили першу спільну колекцію невзаємозамінних токенів.
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