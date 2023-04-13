Нідерланди працюють над повною відмовою від імпорту скрапленого газу з рф — Finance.ua
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Нідерланди працюють над повною відмовою від імпорту скрапленого газу з рф

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Уряд Нідерландів працює над припиненням імпорту скрапленого газу з росії: цьогоріч країна припинила підписувати нові контракти і працює над завершенням вже існуючих угод.
Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр енергетики Нідерланів Роб Джеттен.
«Ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що в нашій системі немає російських викопних енергоносіїв, і ми досягли успіху щодо вугілля, трубопровідного газу і нафти», — сказав Джеттен.
«Ми ведемо багато розмов з компаніями, які використовують ці потужності, щоб поетапно відмовитися від попередніх угод щодо СПГ», — додав він.
Європа покладалася на імпорт цього палива — в першу чергу, зі США та Катару — для подолання енергетичної кризи після того, як росія припинила більшість поставок трубопровідного газу в регіон. Проте, значні обсяги російського СПГ продовжують надходити на континент навіть на тлі наслідків війни в Україні, пише агентство.
«Рішення Нідерландів стосуватиметься як спотових, так і довгострокових контрактів. Ця країна є транзитною країною для поставок газу, а це означає, що рішення може мати ширший вплив на всю Європу», — додає Bloomberg.
Нідерланди досі імпортують російський СПГ за старими контрактами, підписаними до 2023 року, на які припадає близько 15% від загального обсягу імпорту.
Цього року вони стали четвертим найбільшим покупцем російського СПГ в Європі, свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg.
За матеріалами:
Економічна Правда
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