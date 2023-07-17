Незважаючи на скорочення китайського ринку смартфонів, Apple продовжує нарощувати оберти — Finance.ua
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Незважаючи на скорочення китайського ринку смартфонів, Apple продовжує нарощувати оберти

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У той час як ринки смартфонів по всьому світу слабшають, у Китаї в 2023 році тільки два виробники домоглися зростання, і Apple — один із них.
Світовий ринок смартфонів продовжує скорочуватися навіть у 2023 році, але Apple вдалося зберегти відносно позитивну динаміку. Схоже, що цьому сприяють люди, які переходять з Android на пристрої купертинівців.
За даними Counterpoint Research, Китай теж не залишився осторонь цього тиску. У своєму останньому «Тематичному звіті за період продажів» аналітики зазначають, що обсяг продажів смартфонів у Китаї знизився на 8% порівняно з минулим роком.
Що стосується зростання, то поки що воно спостерігається тільки у двох компаній: Apple і Huawei. За даними Counterpoint, Apple продовжує процвітати на ринку преміум-сегмента, і досі їй вдавалося уникати серйозних перешкод і конкуренції.
Згідно з отриманими даними, Apple продемонструвала 8-відсоткове зростання порівняно з минулим роком, тоді як Huawei продемонструвала величезний стрибок до 52% за той самий рік.
У 2022 році Apple займала всього 15,2% китайського ринку смартфонів, але за останніми даними її частка зросла до 17,9%. Незважаючи на те, що Huawei змінила ситуацію з 6,5% у 2022 році до 10,8% у 2023 році, вона як і раніше залишається найменшим виробником, представленим у звіті.
Цікаво, що в червні на ринку смартфонів стався невеликий стрибок — на 30% порівняно з попередніми 18 днями, які відстежувала компанія Counterpoint. На думку аналітиків, це пов’язано зі зниженням цін багатьма виробниками, особливо Xiaomi.
Незважаючи на напружену ситуацію на ринку смартфонів по всьому світу, компанія Apple, схоже, не турбується. Ба більше, якщо чутки про вихід iPhone 15 Pro Max цього року справдяться, він може виявитися навіть дорожчим, ніж iPhone 14 Pro Max.
Інформацію було отримано на основі даних, зібраних у період з 1 по 18 червня 2023 року.
За матеріалами:
itechua
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