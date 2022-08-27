Неврожай кави в Бразилії може підняти ціни — Finance.ua

Неврожай кави в Бразилії може підняти ціни Вчора 22:37

Поганий урожай у найбільшого у світі виробника кави — Бразилії може спровокувати ще більше подорожчання цього продукту.

Кавові фермери в Бразилії досі борються з наслідками примх погоди минулого року, коли плантації постраждали спочатку від посухи, а потім від заморозків, повідомляє The Wall Street Journal

Видання зазначає, що врожай високоякісних зерен арабіки в Бразилії буде меншим за половину від того, що зазвичай буває в хороші роки.

Якщо цьогорічний врожай виявиться меншим, ніж передбачалося, це може погіршити дефіцит міжнародних поставок і сприяти новому зростанню цін на каву.

Проблема ускладнюється тим, що виробництво кави арабіка йде за дворічним циклом, що дає більший урожай у парні роки. Також погана погода завдала шкоди кавовій індустрії Колумбії, яка є ще одним великим виробником.

Дані про споживчі ціни в США показують, що після того, як протягом багатьох років вони практично не змінювалися, рахунки за каву в домашньому господарстві різко зросли за останній рік. Це викликано тим, що кавова індустрія, як і інші, боролася як із проблемами ланцюжка постачання, так і з високими витратами.

Світові ціни на арабіку, ймовірно, зростуть після того, як почнуть готуватися оцінки цьогорічного врожаю в Бразилії, сказав Тьяго Казаріні, бразильський кавовий брокер Cazarini Trading Co.

Аналітики раніше передбачали, що врожай арабіки в Бразилії за 12 місяців, починаючи з липня, може відповідати рекорду, встановленому двома роками раніше, 48,7 млн мішків, кожен з яких містить 132 фунти кави. Але кінцева цифра, ймовірно, буде набагато нижчою. Ранній офіційний прогноз із Бразилії становить лише 35,7 млн мішків.

УНІАН За матеріалами:

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