Netflix планує підвищити ціни — Finance.ua

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Netflix планує підвищити ціни

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Netflix планує підвищити ціни
Netflix планує підвищити ціни
Netflix планує підняти ціни на підписку без реклами після закінчення страйку голлівудських акторів.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела.
За їхніми словами, стримінговий сервіс обговорює підвищення цін на кількох ринках по всьому світу. Але почне, швидше за все, із США та Канади. Втім, поки невідомо, якою буде нова вартість послуги та коли саме вона набуде чинності.
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Netflix був єдиним стримінгом, який тривалий час не підвищував ціни для користувачів. Компанія змінила цього року підходи до передачі паролів до облікових записів, намагаючись таким чином збільшити власну прибутковість.
Як відомо, голлівудські актори оголосили страйк в липні цього року. Серед головних причин те, що студії хочуть отримати ШІ-копії акторів, щоб безплатно та без часових обмежень їх використовувати. Навесні в Голлівуді також розпочався страйк сценаристів, і питання використання ШІ було також одним із головних для її учасників. Ця акція нещодавно припинилася, а от актори досі страйкують.
За матеріалами:
mezha.media
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