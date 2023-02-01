Несвоєчасна сплата за газ: затвердили порядок підтвердження обставин для ненарахування штрафу — Finance.ua

Несвоєчасна сплата за газ: затвердили порядок підтвердження обставин для ненарахування штрафу Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

Несвоєчасна сплата за газ: затвердили порядок підтвердження обставин для ненарахування штрафу

Кабінет Міністрів затвердив порядок підтвердження обставин, що є підставою для ненарахування штрафу за несвоєчасне проведення розрахунків за природний газ.

Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 31 січня, сказано на Урядовому порталі.

«Прийнята постанова дозволить зменшити додаткове фінансове навантаження на виробника теплової енергії — ОСББ, ЖБК чи інших уповноважених осіб. Це своєю чергою забезпечить стабільне функціонування систем автономного теплопостачання багатоквартирних будинків. Відтак мешканці громад зможуть і надалі отримувати якісні комунальні послуги», — зазначила заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

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Згідно з проектом акта, визначено перелік документів та інформації, необхідних для підтвердження обставин, які надають право кредитору (постачальнику природного газу) не нараховувати неустойку (штраф, пеню) об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, іншим уповноваженим особам за несвоєчасне проведення розрахунків за спожитий природний газ.

Яку інформацію треба надати, щоб не отримати штраф

До постачальної організації потрібно надати інформацію (на вибір) щодо визначення відповідної території як тимчасово окупованої або ж про розміщення будинку на території громади в районі проведення воєнних дій.

Окрім того, можна надати копію акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження будинку, за результатами якого ступінь пошкодження становить не менше 30 відсотків загальної житлової площі такого будинку, та відповідну довідку від ОМС або військової адміністрації (у разі її утворення).

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