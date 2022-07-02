Нестандартна модифікація: який вигляд має найдорожчий Lexus LX 2022 (відео) — Finance.ua

Нестандартна модифікація: який вигляд має найдорожчий Lexus LX 2022 (відео) Вчора 02:13 — Технології&Авто

Нестандартна модифікація: який вигляд має найдорожчий Lexus LX 2022 (відео)

У Lexus LX 2022 з’явилася нестандартна модифікація. Розкішного побратима Toyota Land Cruiser 300 доопрацювали в канадському ательє Inkas, що спеціалізується на броньованих авто. Подробиці моделі розкрили на сайті компанії.

На вигляд броньований Lexus LX нічим не відрізняється від стандартної моделі. Автомобіль захищений за стандартом BR6, тобто витримує обстріл з автоматичної зброї калібру 7,62 мм або підрив відразу двох гранат.

Салон Lexus LX помістили у броньовану капсулу, додатковий захист отримали моторний відсік та паливний бак. Звісно, позашляховик отримав куленепробивне скло та шини, що дозволяють рухатися при проколі.

Броня не вплинула на рівень комфорту авто. Салон оздоблений двоколірною шкірою, збережені всі електроприводи, мультимедіа та роздільний клімат-контроль. Серед опцій є гучномовець, системи нічного бачення та автоматичного пожежогасіння.

Для тюнінгу взяли бензиновий Lexus LX 600 з 3,5-літровим 415-сильним V6 твін-турбо та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Двигун не доопрацьовували, а ось підвіску підсилили. Крім того, встановлено покращені гальма.

Lexus LX від Inkas стане найдорожчою версією моделі. Точна вартість авто не називається, але відомо, що вона перевищує 150 тисяч доларів.

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