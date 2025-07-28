Несподівані штрафи для водіїв: що слід знати — поради автоюриста Вчора 21:33 — Технології&Авто

Несподівані штрафи для водіїв: що слід знати — поради автоюриста

Автоюрист нагадав водіям: головна причина штрафів — не злий намір, а впевненість у тому, що все робите правильно. За його словами, водії часто натрапляють на порушення за звичкою: припаркувався як завжди — а там новий знак; увімкнув телефон на світлофорі — і вже штраф.

Юрист радить оновлювати знання правил дорожнього руху хоча б раз на півроку, щоб не отримувати штрафи за непомітні зміни у правилах та дорожній розмітці. Особливо важливо пам’ятати, що навіть короткочасне використання телефону без гарнітури за кермом коштуватиме 510 гривень.

Штраф за непристебнутих пасажирів 510 гривень.

Штрафи за паркування ближче 5 метрів від «зебри» становлять 340 гривень.

Найдорожчими можуть стати порушення з перетином суцільної лінії розмітки в Україні який спричиняє штраф у розмірі 340 гривень.

Якщо ж це призвело до створення аварійної ситуації, штраф може збільшитися до 1445 гривень, а також можливе позбавлення водійських прав на строк від 6 місяців до 1 року.

uamotors За матеріалами:

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