«Непридатність» до військової служби за 16 500 доларів США – на Хмельниччині викрито керівника громадської організації — Finance.ua

«Непридатність» до військової служби за 16 500 доларів США – на Хмельниччині викрито керівника громадської організації Сьогодні 10:45 — Кримінал

«Непридатність» до військової служби за 16 500 доларів США – на Хмельниччині викрито керівника громадської організації

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрито керівника громадської організації, зареєстрованої в обласному центрі, у зловживанні впливом, пише ua-independent.

За даними слідства, чоловік вимагав від особи, яка підлягає мобілізації, неправомірну вигоду у розмірі 16 500 доларів США.

За цю «винагороду» він мав здійснити вплив на лікарів військово-лікарської комісії та Хмельницької обласної МСЕК для отримання фіктивних довідок про встановлення групи інвалідності. На їх підставі військовозобов'язаний знімався з військового обліку.

Правоохоронці затримали керівника громадської організації під час передачі частини неправомірної вигоди — 8 500 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, та обрання запобіжного заходу (ч. 3 ст. 369−2 КК України).

Встановлюються усі обставини злочину та причетні до протиправної діяльності особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, оперативний супровід — обласні Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та Управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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