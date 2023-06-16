«Непридатність» до військової служби за 16 500 доларів США – на Хмельниччині викрито керівника громадської організації — Finance.ua
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«Непридатність» до військової служби за 16 500 доларів США – на Хмельниччині викрито керівника громадської організації

Кримінал
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«Непридатність» до військової служби за 16 500 доларів США – на Хмельниччині викрито керівника громадської організації
«Непридатність» до військової служби за 16 500 доларів США – на Хмельниччині викрито керівника громадської організації
За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрито керівника громадської організації, зареєстрованої в обласному центрі, у зловживанні впливом, пише ua-independent.
За даними слідства, чоловік вимагав від особи, яка підлягає мобілізації, неправомірну вигоду у розмірі 16 500 доларів США.
За цю «винагороду» він мав здійснити вплив на лікарів військово-лікарської комісії та Хмельницької обласної МСЕК для отримання фіктивних довідок про встановлення групи інвалідності. На їх підставі військовозобов'язаний знімався з військового обліку.
Правоохоронці затримали керівника громадської організації під час передачі частини неправомірної вигоди — 8 500 доларів США.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, та обрання запобіжного заходу (ч. 3 ст. 369−2 КК України).
Встановлюються усі обставини злочину та причетні до протиправної діяльності особи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, оперативний супровід — обласні Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та Управління СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами:
Finance.ua
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