Непрямі втрати у сільському господарстві України оцінюються у $23,3 мільярда — Finance.ua
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Непрямі втрати у сільському господарстві України оцінюються у $23,3 мільярда

Вчора 19:49Аграрний ринок
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Непрямі втрати у сільському господарстві України оцінюються у $23,3 мільярдаНепрямі втрати у сільському господарстві України оцінюються у $23,3 мільярда
Непрямі втрати у сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду портів та здорожчання виробничих факторів оцінюються у 23,3 мільярда доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики з посиланням на звіт KSE Institute.
Зазначається, що непрямі втрати через недоотриманий врожай сільськогосподарських культур оцінюються у 9,6 млрд дол. США.
Найбільш значуще зниження у прогнозованому врожаї 2022 року відзначається для виробництва таких культур:
  • пшениці (очікується 33% спад у врожаї 2022 року у порівнянні до базового сценарію),
  • соняшнику (32%),
  • ячменю (31%), оскільки значна частина виробництва цих культур знаходиться безпосередньо у регіонах, що страждають від активних бойових дій та окупації.
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Бойові дії порівняно менше впливають на врожай кукурудзи, порівняно з врожаєм інших культур, очікується зниження врожаю у розмірі 18%.
Непрямі втрати у сільському господарстві України оцінюються у $23,3 мільярда
Відповідно до розрахунків, у 2022 році очікується на 22% менший врожай і інших сільськогосподарських культур (окрім зазначених вище), що означає додаткові недоотримані доходи у розмірі 3,3 мільярди доларів США.
Однак у той час як однорічні рослинні культури можна знову посіяти в наступному році та отримати новий врожай — спад поголівʼя у тваринництві призводить до зменшення обсягу виробництва на декілька років вперед. Відтак, загальні втрати тваринницького сектору оцінюються в 682 млн доларів США.
Втрати через менший врожай багаторічних культур склали 89 млн дол. США. В середньому, для початку плодоношення нових багаторічних насаджень знадобиться 5 років. Відтак, втрати врожаю багаторічних насаджень впродовж п’яти років складуть 222,4 млн доларів США.
За матеріалами: Укрінформ
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