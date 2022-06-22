Непрямі втрати у сільському господарстві України оцінюються у $23,3 мільярда — Finance.ua

Бойові дії порівняно менше впливають на врожай кукурудзи, порівняно з врожаєм інших культур, очікується зниження врожаю у розмірі 18%.
Відповідно до розрахунків, у 2022 році очікується на 22% менший врожай і інших сільськогосподарських культур (окрім зазначених вище), що означає додаткові недоотримані доходи у розмірі 3,3 мільярди доларів США.
Однак у той час як однорічні рослинні культури можна знову посіяти в наступному році та отримати новий врожай — спад поголівʼя у тваринництві призводить до зменшення обсягу виробництва на декілька років вперед. Відтак, загальні втрати тваринницького сектору оцінюються в 682 млн доларів США.
Втрати через менший врожай багаторічних культур склали 89 млн дол. США. В середньому, для початку плодоношення нових багаторічних насаджень знадобиться 5 років. Відтак, втрати врожаю багаторічних насаджень впродовж п’яти років складуть 222,4 млн доларів США.