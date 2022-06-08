Збитки аграрного сектору через вторгнення рф вже сягнули близько $20 млрд, — агроексперт — Finance.ua
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Збитки аграрного сектору через вторгнення рф вже сягнули близько $20 млрд, — агроексперт

Вчора 07:11Казна та Політика
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Віцепрезидент KSE з економічної освіти, агроексперт Олег Нів’євський переконаний, що українська агросфера зазнає великих збитків через вторгнення росії.
«Якщо говорити про інфраструктуру всього АПК (агропромисловий комплекс — ред.), то Україна зазнала збитків в близько 6 млрд США. А в цілому недоотриманий дохід агросфери становить близько $20 млрд», — сказав він.
Агроексперт додав, що не варто очікувати той урожай, який ми щороку мали з півдня України. Адже окупанти забороняють вивозити овочі та фрукти на неокуповані території.
«Гадаю, не варто очікувати з окупованих територій овочі та фрукти, тому що от нещодавно була інформація, що підприємці Запоріжжя були змушені згноїти урожай огірків, адже є заборона на вивезення овочів та фруктів на неокуповану територію», — зауважив Нів’євський.
Крім того, у середині травня Запорізька ОВА повідомляла, що фермерів області загарбники примушують до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності «спеціальних дозволів» окупаційних адміністрацій.

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За матеріалами: Espreso.tv
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