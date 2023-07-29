Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg — Finance.ua
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Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg

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Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg
Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg
Україні потрібні жінки, щоб відновити економіку, пише Bloomberg.
За оцінкою економіста Олександра Ісакова, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Ключові факти

  • Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати Україну, тому 68% українських біженців становлять жінки.
  • За словами Ісакова з Bloomberg Economics, неповернення українок може коштувати країні 10% річного довоєнного ВВП. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію.
  • Уряд має амбітні плани післявоєнного відновлення, які подвоять розмір економіки до 2032 року, але міністерство економіки каже, що Україні не вистачає 4,5 млн робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети.
  • У сукупності українські біженці та внутрішньо переміщені особи (ВПО) становлять майже третину від 37,3 млн населення, яке, за словами уряду, проживало на території, яку він контролював до початку повномасштабного вторгнення.
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  • І хоча деякі з тих, хто був переміщений усередині країни, все ще можуть зробити свій внесок в економіку України, ті, хто зараз живе за кордоном, починають знаходити роботу, платити податки та збільшувати виробництво в інших місцях.
  • Багато біженців, ймовірно, згодом повернуться. Тим не менш, існує мало гарантій щодо того, скільки саме, і переконати їх повернутися стає все важче, чим довше триває війна: за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, знадобилося майже десятиліття після закінчення останньої війни в Європі, в Боснії в 1990-х роках, для повернення додому половини з 2 млн біженців і ВПО.
За підрахунками Ісакова, аналогічний результат для України, за якого повертається половина всіх біженців, коштуватиме економіці $10 млрд на рік. Це 5% ВВП з урахуванням того, що деякі чоловіки та сімʼї переїжджають до тих жінок, які вирішили залишитися за кордоном.
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За матеріалами:
borgexpert
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