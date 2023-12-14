Не зрадьте віру в Європу: Зеленський звернувся до лідерів ЄС з потужною заявою — Finance.ua

Не зрадьте віру в Європу: Зеленський звернувся до лідерів ЄС з потужною заявою Сьогодні 15:45

Не зрадьте віру в Європу: Зеленський звернувся до лідерів ЄС з потужною заявою

Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку звернувся до 27 лідерів ЄС, які беруть участь у саміті в Брюсселі, на якому, зокрема, може бути прийнято рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Як пише Guardian , під час звернення, він, зокрема, закликав не «впадати сьогодні в нерішучість» і «не зраджувати віру в Європу».

«Цей день увійде в нашу історію. Добре це чи погано для нас, Історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожна дія та бездіяльність. Хто за що воював… дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали ненадійною. Або нездатною приймати рішення, яке вона сама підготувала».

Український президент підкреслив, що, на його думку, Київ виконав свою «домашню роботу» за вимогами ЄС щодо початку переговорів про членство.

«Ми говоримо про обіцяне рішення. І я не почув ніяких контраргументів, чому б нам не реалізувати план, узгоджений всією Європою», — зазначив президент.

Він зазначив, що в минулому році Україна отримала чіткі рекомендації і нагадав, що прийняті всі необхідні ключові закони.

«Ви всі - підкреслюю: всі - добре знаєте, що ми виконали всі зобов’язання», — наголосив Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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