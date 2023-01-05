Не тільки українці: Європа переживає рекордний наплив біженців — Finance.ua

Не тільки українці: Європа переживає рекордний наплив біженців Сьогодні 19:14

Європейській зоні загрожує нова міграційна криза, адже країни намагаються прийняти як українців, так і біженців із інших країн.

Через це муніципалітети все частіше досягають межі своїх можливостей, повідомляє schengenvisainfo.com

Країни відмовляються приймати мігрантів через брак місць

Збільшення кількості мігрантів загрожує ЄС новою міграційною кризою, яка може бути подібна до тієї, яка сталася в 2015 році. Ситуація з розміщенням біженців викликає занепокоєння в цих країнах.

У вересні 2022 року до органів влади ЄС, Норвегії та Швейцарії було подано 98 000 заявок на надання міжнародного прихистку (статус біженця. — Ред.), що є найбільшою кількістю з 2016 року.

Ситуація змушує країни ЄС побоюватися нової людської хвилі в регіоні. Особливо проти міграції виступають у Південній Європі.

Нещодавно новий прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відмовилася дозволити причалитии рятувальному кораблю із 234 мігрантами, їх вирішили прийняти у Франції.

Німецькі міста не справляються з напливом українців

У Німеччині в багатьох містах більше не можуть прийняти українців та біженців, заявили в Асоціації німецьких міст.

«Нам доведеться почати покладатися на надзвичайні рішення, тому що звичайне житло, яке було б надано для цієї мети, недоступне за кількістю та якістю», — сказав мер Штраубінга Маркус Паннермайр.

В колишньому аеропорту Тегель у Берліні облаштували 3600 місць для українців, які прибудуть через холоди. Біженці сплять на ліжках у спільних приміщеннях, поки розглядаються їхні запити на міжнародний захист.

Європейський уряд критикують за краще ставлення до українців

Ситуація настільки ж складна в Бельгії — житлова система переповнена, а приблизно 3000 чоловіків-біженців не мають доступу до притулку. В Бельгії немає місця вже два місяці, і через цю ситуацію відмовляють навіть жінкам і дітям.

Європейський уряд критикують за краще ставлення і швидкий прийом українців на тлі відмов іншим біженцям, навіть жінок із дітьми. З огляду на це європейські громадяни можуть вагатися щодо надання захисту мігрантам.

Партія «Шведські демократи», яка є менш толерантною до мігрантів, набрала близько 20% голосів на національних виборах у вересні. Це свідчить про те, що європейські громадяни втомлюються від мігрантів і для боротьби з цим явищем можуть бути вжиті більш жорсткі заходи.

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