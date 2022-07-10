Не штрафуватимуть: ВРУ ухвалила закон на захист бізнесу — Finance.ua

Не штрафуватимуть: ВРУ ухвалила закон на захист бізнесу Вчора 15:00 — Казна та Політика

8 липня у Верховній Раді ухвалили за основу зі скороченням терміну підготовки законопроєкт на підтримку українського бізнесу в умовах війни.

Документ № 7378 передбачає звільнення підприємців від відповідальності за порушення термінів оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану.

Простіше кажучи, представників бізнесу під час війни та протягом трьох місяців після її завершення не штрафуватимуть за прострочену звітність. Однак після закінчення воєнного стану протягом трьох місяців бізнес повинен буде оприлюднити такі документи.

Нововведення стосуються таких документів:

річної консолідованої фінансової звітності;

аудиторських звітів;

звітів про управління;

консолідованих звітів про управління;

звітів про платежі на користь держави;

консолідованих звітів про платежі на користь держави.

Гранти на власний бізнес

Наприкінці червня в уряді заявили про нову програму підтримки «єРобота», в рамках якої мікропідприємці можуть одержати гранти на запуск власної справи. Загалом за рік мають намір видати 20 тис. грантів.

Якщо людина має чіткий бізнес-план, його можна подати на розгляд профільної комісії разом із заявкою на участь. Представники Ощадбанк у та Державного центру зайнятості перевірять його відповідність вимогам та видадуть гроші, якщо все підходить.

Обмежень у сфері діяльності немає — це може бути салон краси, автомийка, швейний цех чи монтажні роботи. На один проєкт можуть видати до 250 тис. грн, які надійдуть на спеціальну картку в банку, і витратити їх можна буде лише за призначенням — на оплату сировини, матеріалів, оренди тощо.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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