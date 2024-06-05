Не працює зв’язок під час відключень світла: Міненерго взялося за проблему — Finance.ua

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Не працює зв’язок під час відключень світла: Міненерго взялося за проблему

Енергетика
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Не працює зв’язок під час відключень світла: Міненерго взялося за проблему
Не працює зв’язок під час відключень світла: Міненерго взялося за проблему
Питання «падіння» зв’язку під час відключень електроенергії залишається актуальним. При цьому воно порушувалося при обстрілах ще рік тому.
Про це повідомив заступник глави Міністерства енергетики України Микола Колісник.
«І відповідні рішення до телекомунікаційних компаній були доведені щодо зобов’язання резервних видів живлення на основні вежі теле-, радіозв'язку та інтернет-зв'язку», — сказав посадовець в ефірі телемарафону.
Водночас, за його словами, у певних регіонах ця проблема нікуди не зникла.
«Ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб оперативно встановити додаткову резервну генерацію для веж теле-, радіо-, зв’язку. Це важливе питання. Ми на сьогодні маємо деякі звернення, дуже швидко реагуємо та співпрацюємо з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає», — додав Колісник.

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Зазначимо, 4 червня в енергосистемі спостерігається значний дефіцит, тому відключення можуть тривати 4 години і більше.
Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що, якщо у регіонах вкладатимуться у визначені на день ліміти, то відключення будуть плановими.
«Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути й більше. Залежно від того, чи ми говоримо про годину пік — ранок або вечір — чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч», — пояснив посадовець.
За матеріалами:
НВ
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