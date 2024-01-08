Не більше ніж 5−7%: експерт озвучив, на скільки можуть зрости ціни на продукти у січні-лютому — Finance.ua

Не більше ніж 5−7%: експерт озвучив, на скільки можуть зрости ціни на продукти у січні-лютому Сьогодні 20:43 — Аграрний ринок

Не більше ніж 5−7%: експерт озвучив, на скільки можуть зрости ціни на продукти у січні-лютому

Очікується, що ціни на продукти харчування в Україні зростуть на 5−7% через сезонні фактори, що впливають на молочну, м’ясну та овочеву продукцію.

Таку думку висловив у коментарі УНН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Як розповів Марчук, на сьогодні немає фактів, які б передбачали стрімкий ріст цін на продукти харчування.

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«Різкого підняття цін (на продукти. — Ред.) не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара», — сказав Марчук.

Він додав, що коливання курсу може вплинути і на імпортну продукцію.

«Всередині факторів здорожчання немає. Хіба що фактор сезонності: складання та зберігання овочів, електроенергія. У середньому, протягом січня-лютого, передбачається зростання цін на не більше ніж 5−7%», — зазначив Марчук.

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Експерт зазначив, що можуть зрости ціни на овочі, молоко та м’ясну продукцію.

«Овочева група, адже фактор сезонності. Молочка також йде вгору в ціні тому, що наразі не сезон, та, відповідно, великий дефіцит від домашнього господарства. Попит є на нього (молоко. — Ред.), а задовольнити такий попит дуже важко. Ну і м’ясна продукція. Також фактор сезонності. Він пов’язаний із війною, заготівлею кормів, які треба теж утримувати», — резюмував Марчук.

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