НБУ зупинив ліцензії 3-м фінкомпаніям — Finance.ua
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НБУ зупинив ліцензії 3-м фінкомпаніям

Фондовий ринок
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Національний банк України тимчасово зупинив дію ліцензій на надання фінансових послуг двом фінансовим компаніям та одному лізингодавцю.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Ліцензії зупинено:
ТОВ «ФК «Фінекстра» (ЄДРПОУ 41220734);
ТОВ «Роял кепітел» (ЄДРПОУ 42023011);
ТОВ «Еліт лізинг» (ЄДРПОУ 38806134).
Ці надавачі фінансових послуг не подали звітність за IV квартал 2022 року.
Вони зобов’язані усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій, у строк до 25 квітня 2023 року.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 квітня 2023 року.
Рішення набирають чинності з 11 квітня 2023 року.
Як повідомляли Українські Новини, кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 1 384 (станом на 28 лютого) до 1 347 (станом на 31 березня).
Кількість банків у березні зменшилася з 67 до 65.
У березні Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Банк Форвард» та АТ «Айбокс Банк».
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За матеріалами:
Українські Новини
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