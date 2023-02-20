НБУ зобов'язав фінустанови інформувати про кількість відкритих рахунків у користувачів — Finance.ua

НБУ зобов'язав фінустанови інформувати про кількість відкритих рахунків у користувачів Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Національний банк України розширив перелік файлів статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду.

Зокрема, передбачено подання дев’яти нових файлів:

4EX «Інформація технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень» — надається технологічними операторами платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов’язані з наданням платіжних послуг; технологічними операторами платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей; банками, що надають операційні, інформаційні та інші технологічні послуги, пов’язані з наданням платіжних послуг іншим банкам та/або небанківським надавачам платіжних послуг, зі звітної дати 01.04.2023;

4FX «Дані про кредитові та дебетові перекази» — банками та небанківськими надавачами платіжних послуг, авторизованими для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу, зі звітної дати 01.04.2023;

4GX «Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг» — банками та небанківськими надавачами платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) платіжної системи та надають послуги з еквайрингу електронних платіжних засобів, емітованих у цій платіжній системі; операторами платіжних систем (резидентами та нерезидентами), в яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих, зі звітної дати 01.04.2023;

4IX «Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг» — платіжними установами (у тому числі малими платіжними установами); філіями іноземних платіжних установ; установами електронних грошей; фінансовими установами, що мають право на надання платіжних послуг; операторами поштового зв’язку зі звітної дати 11.03.2023;

4JX «Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг» — платіжними установами; установами електронних грошей; операторами поштового зв’язку зі звітної дати 11.03.2023;

4LX «Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг» — платіжними установами; установами електронних грошей; операторами поштового зв’язку зі звітної дати 11.03.2023;

4MX «Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок» — платіжними установами (у тому числі малими платіжними установами), філіями іноземних платіжних установ, установами електронних грошей, філіями іноземних установ електронних грошей, операторами поштового зв’язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки, зі звітної дати 11.03.2023;

D0X «Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом» — банками зі звітної дати 01.03.2023;

D2X «Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків» — банками; платіжними установами (у тому числі малими платіжними установами), філіями іноземних платіжних установ, установами електронних грошей, філіями іноземних установ електронних грошей, операторами поштового зв’язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки, зі звітної дати 01.01.2024.

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