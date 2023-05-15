НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку в 2,1 рази до $536 млн 8-12 травня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку в 2,1 рази до $536 млн 8-12 травня

Валюта
45
Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 8 по 12 травня в 2,1 рази до 536,74 млн доларів у порівнянні із попереднім тижнем.
Про це свідчать дані НБУ.
За звітний тиждень Нацбанк купив 16,47 млн доларів, тоді як продав 552,21 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.
З початку року НБУ купив на міжбанку 97,32 млн доларів і продав 9 444,38 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав з початку року.
Як повідомляли Українські Новини, у 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.
2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.