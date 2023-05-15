НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку в 2,1 рази до $536 млн 8-12 травня — Finance.ua

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку в 2,1 рази до $536 млн 8-12 травня Сьогодні 10:35 — Валюта

Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 8 по 12 травня в 2,1 рази до 536,74 млн доларів у порівнянні із попереднім тижнем.

Про це свідчать дані НБУ

За звітний тиждень Нацбанк купив 16,47 млн доларів, тоді як продав 552,21 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

З початку року НБУ купив на міжбанку 97,32 млн доларів і продав 9 444,38 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав з початку року.

Як повідомляли Українські Новини, у 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.

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