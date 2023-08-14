НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $469,4 мільйона — Finance.ua

НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $469,4 мільйона Сьогодні 10:33 — Валюта

Національний банк України минулого тижня на міжбанківському валютному ринку продав 469,4 млн дол. США та купив 0,85 млн дол. США.

Як передає Укрінформ, такі результати валютних інтервенцій оприлюднені на сайті Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 7 по 11 серпня 2023 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 469,4 млн дол. США та купив 0,85 млн дол. США.

Всього з початку 2023 року регулятор продав на міжбанку 15,21 млрд дол. США та купив 193,22 млн дол. США.

Як повідомлялося, за 2022 рік Нацбанк продав на міжбанку 26,38 млрд дол. і 1,789 млрд євро, а також купив 3,27 млрд дол. та 110,97 млн євро.

Укрінформ За матеріалами:

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