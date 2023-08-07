НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $460 мільйонів — Finance.ua
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НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $460 мільйонів

Валюта
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Національний банк України минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку 460,31 млн дол. США та купив 2,03 млн дол. США.
Як передає Укрінформ, такі результати валютних інтервенцій оприлюднені на сайті Нацбанку.
Згідно з результатами, із 31 липня по 4 серпня 2023 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 460,31 млн дол. США та купив 2,03 млн дол. США.
Всього з початку 2023 року регулятор продав на міжбанку 14,74 млрд дол. США та купив 192,37 млн дол. США.
За матеріалами:
Укрінформ
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