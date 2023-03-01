НБУ за останній місяць скоротив на 20% продаж валюти з резервів — Finance.ua

НБУ за останній місяць скоротив на 20% продаж валюти з резервів Сьогодні 10:34 — Валюта

Національний банк України (НБУ) протягом лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 27,7 млн доларів і продав 2 458,7 млн доларів. Від’ємне сальдо склало 2 431,0 млн доларів.

Про це повідомляє НБУ

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% порівняно з січнем, коли центробанк продав 3 082,1 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 56,2 млн доларів і продав 5 569,3 млн доларів. Від’ємне сальдо досягло 5 513,1 млн доларів.

Зазначимо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів удвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

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