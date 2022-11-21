НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $182,18 мільйона — Finance.ua

НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $182,18 мільйона Сьогодні 11:28 — Валюта

НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $182,18 мільйона

Національний банк України за минулий тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 182,18 млн дол. США, а також купив 16,1 млн дол. США.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, 14-18 листопада 2022 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 182,18 млн дол. США. За цей же період регулятор купив 16,1 млн дол. США.

Всього із початку 2022 року Нацбанк продав на міжбанку 22,426 млрд доларів і 1,789 млрд євро, а також купив 3,226 млрд доларів та 110,97 млн євро.

Нагадаємо, у 2021 році Нацбанк купив на міжбанку 3,691 млрд доларів, продав — 1,276 млрд доларів. У 2020 році Національний банк купив 4,929 млрд доларів, продав — 3,891 млрд доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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