НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $182,18 мільйона — Finance.ua
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НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $182,18 мільйона

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НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $182,18 мільйона
НБУ за минулий тиждень продав на міжбанку $182,18 мільйона
Національний банк України за минулий тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 182,18 млн дол. США, а також купив 16,1 млн дол. США.
Про це свідчать дані НБУ.
Згідно з результатами валютних інтервенцій, 14-18 листопада 2022 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 182,18 млн дол. США. За цей же період регулятор купив 16,1 млн дол. США.
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Всього із початку 2022 року Нацбанк продав на міжбанку 22,426 млрд доларів і 1,789 млрд євро, а також купив 3,226 млрд доларів та 110,97 млн євро.
Нагадаємо, у 2021 році Нацбанк купив на міжбанку 3,691 млрд доларів, продав — 1,276 млрд доларів. У 2020 році Національний банк купив 4,929 млрд доларів, продав — 3,891 млрд доларів.

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За матеріалами:
Укрінформ
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