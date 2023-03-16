НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури — Finance.ua

НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури

Національний банк за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2022 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Про це сказано в повідомленні Нацбанку.

Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і у попередні роки, стала система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено:

«MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;

«Visa», Visa International Service Association, США;

«NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;

«Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна;

«Поштовий переказ», АТ «Укрпошта», Україна.

Крім того, за підсумками діяльності у 2022 року вперше визначені важливі учасники платіжних систем.

Так, до переліку важливих учасників системно важливих та важливих платіжних систем увійшли:

ПриватБанк (СЕП НБУ, Mastercard, Visa);

ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» («Фінансовий світ»);

ТОВ «Універсальні платіжні рішення» («Фінансовий світ»).

Також за результатами моніторингу за 2022 рік визначено три важливих оператори послуг платіжної інфраструктури: ПрАТ «Український процесінговий центр», ТОВ «Ейсі Дісі Процессінг» та ТОВ «ТАС Лінк».

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту. Так, до об’єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.

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