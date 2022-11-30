НБУ визначив додаткові вимоги для договорів про платіжні послуги — Finance.ua

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НБУ визначив додаткові вимоги для договорів про платіжні послуги

Фінтех і Картки
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НБУ визначив додаткові вимоги для договорів про платіжні послуги
НБУ визначив додаткові вимоги для договорів про платіжні послуги
Національний банк України визначив додаткові вимоги до договорів про надання фінансових платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг та банками зі споживачами, в межах реалізації норм Закону України «Про платіжні послуги».
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Визначені вимоги покликані забезпечити захист прав та інтересів споживачів під час укладання ними договорів про надання платіжних послуг. Крім того, вони сприятимуть повноті розкриття інформації про умови надання фінансових платіжних послуг під час укладання відповідних договорів як діючими учасниками платіжного ринку, так і новими гравцями.
Національний банк передбачив додаткові вимоги щодо:
  • змісту договору про надання фінансових платіжних послуг;
  • прав та обов’язків споживача та надавача платіжних послуг;
  • недобросовісних умов договору із метою їх запобігання;
  • примірника договору, що укладається у вигляді електронного документа.
Для небанківських надавачів платіжних послуг окремо зазначені технічні вимоги до договорів (спосіб викладення тексту договору).
Постанови набирають чинності 30 листопада 2022 року. Для всіх учасників платіжного ринку постановами передбачено перехідний період 3 місяці на приведення своїх договорів у відповідність до вимог Національного банку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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