НБУ виводить із ринку «Сенс Банк»: це перший крок до націоналізації — Finance.ua

НБУ виводить із ринку «Сенс Банк»: це перший крок до націоналізації Сьогодні 10:05

НБУ виводить із ринку «Сенс Банк»: це перший крок до націоналізації

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АТ «Сенс Банк» та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави в цій процедурі.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Причини

За інформацією АТ «Сенс Банк», власниками прямої істотної участі в Банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин росії та Латвії Пьотр Авен, громадянин росії Андрій Косогов. Зазначені фізичні особи є остаточними ключовими учасниками в структурі власності АТ «Сенс Банк».

«Пов'язаність власників опосередкованої істотної участі в АТ „Сенс Банк“ М. Фрідмана та П. Авена з росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку», — коментують рішення у Нацбанку.

Про який негативний вплив йдеться?

Про негативний вплив репутаційного ризику на діяльність АТ «Сенс Банк» зазначено у звіті незалежного аудитора ТОВ «РСМ Україна» за 2022 рік. Аудитор звернув увагу на висновки управлінського персоналу банку про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність АТ «Сенс Банк» продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Про суттєвий негативний вплив репутаційного ризику свідчить і динаміка окремих показників діяльності АТ «Сенс Банк». Погіршення платіжної дисципліни позичальників банку вплинуло на регулятивний капітал банку, який за період із 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року зменшився на 50%, водночас в інших системно важливих банків він у цілому збільшився на 29%.



Через зв’язок власників опосередкованої істотної участі в АТ «Сенс Банк» М. Фрідмана та П. Авена з режимом країни-агресора до них були застосовані санкції в Європейському Союзі, Великобританії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.

Указами Президента України від 19 жовтня 2022 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), згідно з якими до власників опосередкованої істотної участі в АТ «Сенс Банк» М. Фрідмана, П. Авена та А. Косогова застосовані персональні санкції, зокрема у формі блокування активів. До власників прямої істотної участі (акціонерів) в АТ «Сенс Банк» ABH Ukraine Limited та ABH Holdings S.A. також застосовані санкції, які передбачають блокування активів.

«Крім того, в 2023 році Національний банк отримав повідомлення про наміри ABH Holdings S.A. передати контроль над АТ „Сенс Банк“ на користь Karswell Limited (Кіпр). Ця угода в разі її реалізації суперечитиме санкціям РНБОУ, застосованим 19 жовтня 2022 року до М. Фрідмана, П. Авена, А. Косогова, та 05 липня 2023 року — до ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited», — йдеться у повідомленні регулятора.

АТ «Сенс Банк» визначено системно важливим банком згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08 березня 2023 року № 95-рш, а також критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період відповідно до наказу Національного банку від 17 квітня 2023 року № 377-но. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня 2023 року сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (у тому числі підприємців) становить 44 323 млн грн.

В умовах дії в Україні воєнного стану, запровадженого через повномасштабну військову агресію щодо України з боку росії, та з урахуванням поточного фінансового стану АТ «Сенс Банк» все вищезазначене становить загрозу для інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

За таких умов відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про виведення системно важливого АТ «Сенс Банк» з ринку.

«На підставі рішення Правління Національного банку України виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийняте рішення про запровадження тимчасової адміністрації в АТ „Сенс Банк“ та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку. Тимчасова адміністрація відповідно до вищезазначеного в рішення запроваджується з п’ятниці, 21 липня 2023 року», — розповідають в НБУ.

Що зміниться для громадян?

Під час тимчасової адміністрації сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні Банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідного рішення.

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