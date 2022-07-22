НБУ вирішив ліквідувати Мегабанк — Finance.ua
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НБУ вирішив ліквідувати Мегабанк

Фондовий ринок
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Нацбанк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 21 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «МЕГАБАНК».
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
НБУ ухвалив таке рішення, керуючись вимогами статті 15 Закону України «Про Національний банк України», статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
2 червня 2022 року правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ «МЕГАБАНК» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації;
  • у Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.
За матеріалами:
Економічна Правда
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