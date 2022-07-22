НБУ вирішив ліквідувати Мегабанк — Finance.ua

НБУ вирішив ліквідувати Мегабанк Вчора 15:40 — Фондовий ринок

Нацбанк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 21 липня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « МЕГАБАНК ».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ ухвалив таке рішення, керуючись вимогами статті 15 Закону України «Про Національний банк України», статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

2 червня 2022 року правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ «МЕГАБАНК» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ.

Довідка Finance.ua:

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації;

у Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.

Економічна Правда За матеріалами:

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