Новий Android-бюджетник отримав 7 років оновлень — відео — Finance.ua
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Новий Android-бюджетник отримав 7 років оновлень — відео

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Google без зайвих анонсів і заходів показала новий смартфон Pixel 8a. Уперше в «бюджетній» серії Пікселів апарат отримав AMOLED-дисплей на 120 Гц і підтримку фірмової нейромережі Gemini.
Також Google пообіцяла, що підтримуватиме телефон оновленнями 7 років. Тобто, навіть після 2030 року на девайс приходитимуть нові версії Android. 7 років оновлень ОС для смартфонів наразі пропонують лише старші моделі Pixel 8 та серія Galaxy S24.

Характеристики Google Pixel 8a:

  • Габарити: 152,1×72,7×8,9 мм, 188 г
  • Дисплей: 6,1″, AMOLED, 20:9, 2400×1080, 120 Гц, максимальна яскравість 2000 ніт, скло Gorilla Glass 3
  • Процесор: Google Tensor G3 + Titan M2
  • Пам’ять: 8 оперативної LPDDR5X, 128/256 ГБ користувацької UFS 3.1
  • Камера: головний сенсор на 64 Мп з діафрагмою f/1.89 і ширік на 13 Мп з кутом 120 градусів. Фронталка — 13 Мп.
  • Акумулятор: 4492 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 18 Вт.
Порівняно з Pixel 7a новинка стала потужнішою, отримала крутіший дисплей, більше пам’яті та більш місткий акумулятор. А фірмова нейромережа Google Gemini вже встановлена в смартфон і викликається утриманням кнопки живлення.

Ціна

Версію Pixel 8а на 8/128 Гбайт оцінили в $499, модифікація з накопичувачем 256 Гбайт коштує $559. Американські продажі почнуться 14 травня.
За матеріалами:
УНІАН
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