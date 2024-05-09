З’явився кишеньковий ПК за ціною 200 доларів (фото) — Finance.ua

З’явився кишеньковий ПК за ціною 200 доларів (фото) Сьогодні 21:37 — Фондовий ринок

З’явився кишеньковий ПК за ціною 200 доларів (фото)

Компанія Minisforum продемонструвала світові свій новітній компактний комп’ютер S100. Він легко поміщається в кишеню і коштує близько 200 доларів.

Комп’ютер має розміри 152×58×19,5 мм. За своїми габаритами він віддалено нагадує iPhone, тільки вдвічі товщий.

Внаслідок цього виробникові вдалося домогтися основної переваги S100 — його дуже легко і зручно транспортувати, хоча при цьому новинка є цілком повноцінним комп’ютером.

Тут встановлено процесор Intel N100 покоління Alder Lake-N з чотирма обчислювальними ядрами, що працюють на тактовій частоті 3,4 ГГц.

Що стосується дисплеїв, то S100 підтримує до двох екранів 4K з частотою 60 Гц одночасно через порти HDMI 2.0 і USB 3.2 Gen 2 Type-C. Останній також може живити ваші монітори USB-C, оскільки забезпечує до 65 Вт.

У комплект поставки S100 входить адаптер живлення, кабель живлення, кабель HDMI та інструкція з експлуатації.

Міні-ПК постачається з попередньо встановленою копією Windows 11 Home, тож вам не доведеться витрачати додаткові гроші на операційну систему.

Ціна

Вартість комп’ютера Minisforum S100 становить приблизно 200 доларів. У комплект входить Windows 11.

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