НБУ розширює співпрацю з міжнародним центральним депозитарієм цінних паперів Clearstream — Finance.ua
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НБУ розширює співпрацю з міжнародним центральним депозитарієм цінних паперів Clearstream

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Національний банк України та міжнародний центральний депозитарій цінних паперів Clearstream розширюють «лінк», що поєднує українські ринки капіталу з міжнародними фінансовими ринками.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Зокрема, досягнуто домовленостей щодо розширення існуючого „лінку“ з Clearstream та включення додаткових видів активів до переліку фінансових інструментів, що обслуговуватимуться через нього», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки розширенню «лінку» іноземні інвестори матимуть можливість здійснювати на лише операції з державними цінними паперами України, а й з іншими фінансовими інструментами повоєнного відновлення.
Із цією метою Clearstream за сприяння Міністерства фінансів України відкриє рахунок у цінних паперах номінального утримувача в Національному банку України. За оцінками Національного банку, відповідний крок сприятиме зростанню транскордонних інвестицій, підвищенню ліквідності українського ринку капіталів та підтримає цей ринок насамперед в частині інструментів післявоєнної реконструкції та відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки України.
«Зважаючи на очікувані плани повоєнного відновлення України, НБУ радий запропонувати надійне та технологічно готове рішення, яке дасть змогу і надалі розширювати „лінк“ та забезпечить доступ клієнтам Clearstream до повоєнних фінансових інструментів. Налагодження подальшої співпраці з Clearstream сприятиме розширенню кола інвесторів та може стати однією з тих рушійних сил, що забезпечать відновлення інфраструктури України», — сказав голова НБУ Андрій Пишний.

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За матеріалами:
Укрінформ
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