НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий: банки купили майже $100 млн — Finance.ua

НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий: банки купили майже $100 млн Вчора 11:00 — Валюта

НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий: банки купили майже $100 млн

У середу, 7 вересня, Національний банк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував 100 млн дол. США готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається, в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою.

Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.

Проблеми з валютою

В НБУ заявляють, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом.

«Національний банк України проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому. Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України», — додали в Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

системним банками є: А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк «Південний», ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Універсал Банк.

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