НБУ презентував нову пам’ятну монету «Дух Різдва»
Національний банк України презентував нову пам’ятну монету «Дух Різдва».
«Різдво в українській традиції — це сакральне свято, сповнене родинного затишку, тепла та вдячності. Це час, коли за святковим столом збирається вся родина, щоб скуштувати кутю та побажати одне одному миру й злагоди. Українці здавна напередодні Різдва, у Святий вечір, ставили на покуті в домівках дідуха — оберіг роду й добробуту, символ урожаю та духу предків. Щоб увічнити наші давні звичаї, ми створили нову пам’ятну монету „Дух Різдва“», — сказано в повідомленні.
Про пам’ятну монету
Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.
Елементи оздоблення — двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту (1,5 мм).
На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).
На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною — стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику — оберегом від нечистої сили.
Тираж — до 15 000 штук.
Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в січні 2026 року.
