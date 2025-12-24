0 800 307 555
НБУ презентував нову пам’ятну монету «Дух Різдва»

НБУ презентував нову пам’ятну монету «Дух Різдва»
НБУ презентував нову пам'ятну монету «Дух Різдва»
Національний банк України презентував нову пам’ятну монету «Дух Різдва».
«Різдво в українській традиції — це сакральне свято, сповнене родинного затишку, тепла та вдячності. Це час, коли за святковим столом збирається вся родина, щоб скуштувати кутю та побажати одне одному миру й злагоди. Українці здавна напередодні Різдва, у Святий вечір, ставили на покуті в домівках дідуха — оберіг роду й добробуту, символ урожаю та духу предків. Щоб увічнити наші давні звичаї, ми створили нову пам’ятну монету „Дух Різдва“», — сказано в повідомленні.
Про пам’ятну монету

Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.
Елементи оздоблення — двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту (1,5 мм).
На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).
На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною — стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику — оберегом від нечистої сили.
Тираж — до 15 000 штук.
Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в січні 2026 року.
