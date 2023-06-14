НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору — Finance.ua

НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору

НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору.

Про це повідомив регулятор . Голова НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук зустрілися в Лондоні з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

На зустрічі акцентували увагу на оцінці стійкості банківського сектору. НБУ проводить оцінку активів банків і стрес-тестування, після чого планується відновлення капіталу.

«Наразі Національний банк спільно з іншими регуляторами працює над оновленням Стратегії розвитку фінансового сектору, яка враховуватиме сьогоднішні реалії та вплив факторів, яких зазнає наша фінансова система. Наша мета — завершити цю роботу до кінця червня 2023 року. Рухаємося дуже активно», — сказав Пишний.

До того ж Нацбанк обговорив реалізацію системи страхування військово-політичних ризиків.

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За словами голови НБУ, планується швидко перейти від концепції до реального втілення. «У ЄБРР діє потужна експертна команда, яка працює над цим. Вони готові запропонувати робочу модель для тестування, зокрема в сегменті торгового фінансування. «Це, поза сумнівом, стимулюватиме подальше відновлення української економіки. Очікуємо на розвиток цього питання», — додав він.

Крім того, як уточнює регулятор, під час зустрічі було обговорено інші питання. Зокрема, статус співпраці з МВФ, виконання НБУ положень Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ, продовження реформи корпоративного управління в державних банках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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