НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору — Finance.ua
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НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору

Казна та Політика
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НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору
НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору
НБУ планує до кінця червня оновити Стратегію розвитку фінансового сектору.
Про це повідомив регулятор. Голова НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук зустрілися в Лондоні з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
На зустрічі акцентували увагу на оцінці стійкості банківського сектору. НБУ проводить оцінку активів банків і стрес-тестування, після чого планується відновлення капіталу.
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«Наразі Національний банк спільно з іншими регуляторами працює над оновленням Стратегії розвитку фінансового сектору, яка враховуватиме сьогоднішні реалії та вплив факторів, яких зазнає наша фінансова система. Наша мета — завершити цю роботу до кінця червня 2023 року. Рухаємося дуже активно», — сказав Пишний.
До того ж Нацбанк обговорив реалізацію системи страхування військово-політичних ризиків.
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За словами голови НБУ, планується швидко перейти від концепції до реального втілення. «У ЄБРР діє потужна експертна команда, яка працює над цим. Вони готові запропонувати робочу модель для тестування, зокрема в сегменті торгового фінансування. «Це, поза сумнівом, стимулюватиме подальше відновлення української економіки. Очікуємо на розвиток цього питання», — додав він.
Крім того, як уточнює регулятор, під час зустрічі було обговорено інші питання. Зокрема, статус співпраці з МВФ, виконання НБУ положень Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ, продовження реформи корпоративного управління в державних банках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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