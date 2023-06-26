НБУ підвищив штрафи для банків за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства — Finance.ua
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НБУ підвищив штрафи для банків за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства

Казна та Політика
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НБУ підвищив штрафи для банків за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства
НБУ підвищив штрафи для банків за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства
Національний банк переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (ПВК/ФТ), та валютного законодавства.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Так, виокремлено застосування штрафів за найпоширеніші види порушень у сфері ПВК/ФТ:
  • порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо управління ризиками — до 50 млн грн;
  • невідповідність внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ вимогам законодавства у цій сфері - до 1 млн грн.
Крім того, переглянуті та збільшені граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері ПВК/ФТ:
  • порушення вимог щодо неналежної перевірки клієнтів — до 50 млн грн;
  • порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо платіжних операцій/переказів коштів — до 10 млн грн;
  • неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу, зокрема, встановлення їм необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику — до 10 млн грн.
Також переглянуті та збільшені граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері валютного законодавства, а саме:
  • суттєві порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту — до 1 млн грн;
  • інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства, у тому числі недопущення до перевірки/створення перешкод щодо проведення перевірки банку уповноваженими працівниками Національного банку, нездійснення банком аналізу, перевірки документів (інформації) про валютні операції - до 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;
  • порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту, які не є суттєвими — до 400 000 тис. грн.
Крім того, змінами передбачається уточнення окремих положень до:
  • застосування заходів впливу за результатами нагляду за дотриманням вимог санкційного законодавства;
  • оприлюднення інформації про застосовані заходи впливу за порушення у сфері ПВК/ФТ;
  • сприяння забезпеченню електронного документообігу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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