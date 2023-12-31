НБУ перевірить два банки та фінкомпанію «Нової пошти» у 2024 — Finance.ua

НБУ перевірить два банки та фінкомпанію «Нової пошти» у 2024 Сьогодні 13:26 — Фондовий ринок

Національний банк перевірить 2 банки та фінкомпанію «Нової пошти» у 2024 році.

Про це йдеться у повідомленні НБУ

Національний банк України у 2024 році запланував проведення виїзного моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту.

Перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

До переліку об'єктів оверсайту, щодо яких цьогоріч проводитиметься виїзний моніторинг, увійшли:

АТ «Райффайзенбанк» (ІІ квартал);

ТОВ ФК «Свіфт Гарант» (ІІІ квартал);

АТ «Ощадбанк» (ІІІ квартал);

ТОВ ФК «Нова Пей» (ІV квартал).

План проведення виїзного моніторингу складений та оприлюднюється відповідно до вимог Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою правління Національного банку України від 31.12.2022 № 257.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк здійснює оверсайт платіжної інфраструктури, щоб забезпечити її безперервне, надійне та ефективне функціонування.

Зокрема, оверсайт включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

Виїзний моніторинг — форма здійснення оверсайту уповноваженими працівниками Національного банку, що проводиться шляхом перевірок об'єктів оверсайту з метою дотримання ними вимог законодавства України та оцінки достатності заходів, що вживаються ними для цілей забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури. Виїзний моніторинг здійснюється у формі планового та позапланового виїзного моніторингу.

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