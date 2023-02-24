НБУ отримав дозвіл на продаж акцій Білоцерківської ТЕЦ — Finance.ua
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НБУ отримав дозвіл на продаж акцій Білоцерківської ТЕЦ

Казна та Політика
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НБУ отримав дозвіл на продаж акцій Білоцерківської ТЕЦ
НБУ отримав дозвіл на продаж акцій Білоцерківської ТЕЦ
Національний банк отримав можливість за рішенням суду розпочати примусову реалізацію акцій ПрАТ Білоцерківська Теплоелектроцентраль.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Це стало можливим завдяки рішенню Госпсуду Київської області, який задовольнив позов про звернення стягнення на передані в заставу НБУ 40% акцій ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ».
Нацбанк планує виставити цей пакет акцій на продаж на відкритих торгах.
АТ «Білоцерківська Теплоелектроцентраль» є майновим поручителем за зобов’язаннями банку «Фінанси та Кредит» перед Національним банком за кредитами рефінансування, з яких непогашеними залишається 1,44 млрд грн.
«Це рішення суду після набрання ним законної сили надає право Національному банку отримати відповідні накази суду та розпочати процедуру примусової реалізації застави в межах виконавчого провадження», — прокоментував судове представник юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.
Нагадаємо, НБУ звернувся до Міністерства фінансів України та керівництва державних банків з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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